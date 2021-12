Prima GdS – Inter tombola!

La prima pagina della Rosea

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola giovedì 23 dicembre apre concentrandosi inevitabilmente sulla vittoria portata a compimento dall'Inter contro l'ostico Torino di Juric, una squadra che vende cara la pelle appellandosi alla sfida uomo contro uomo, affilando l'arma dei duelli per contrastare l'avversario con dinamismo e fisicità: "Inter tombola! Sempre più derby per lo scudetto nel Natale di Milano. Dumfries castiga un bel Toro. Inzaghi comanda e non si ferma più: "In estate nessuno se lo immaginava".