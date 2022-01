Prima GdS – Inter, testa al bacio. Lazio battuta 2-1 con i difensori

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Inter, testa al bacio. Lazio battuta 2-1 con i difensori: Bastoni show e Skriniar. Resta prima con l’8a vittoria di fila. Mercoledì a San Siro Supercoppa con la Juve”. E proprio la Juventus si prende il taglio alto: “Juve, gioia e crac. Rimonta speciale su Mou in 7 minuti. Ansia per Chiesa: si teme il crociato”.