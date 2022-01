Prima GdS – Inter su Gosens: che sfida al Newcastle per il turbo dell’Atalanta

L'ultima indiscrezione di mercato in chiave nerazzurra trova posto anche sulla copertina della rosea

"Inter su Gosens". L'ultima indiscrezione di mercato in chiave nerazzurra trova posto anche sulla Gazzetta dello Sport, che nella prima pagina del 25 gennaio 2022 conferma le voci delle ultime ore: "Che sfida al Newcastle per il turbo dell'Atalanta". Poco più sopra si legge: "Caicedo in prestito, si può".