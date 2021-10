Prima GdS – Inter, preso Onana: arriverà in estate. E Sanchez è pronto all’addio

Due notizie di mercato sull'Inter sulla copertina della rosea del 5 ottobre 2021

Due notizie di mercato fuori stagione in taglio basso sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 5 ottobre 2021. "Inter, preso Onana. Handa resiste", il titolo sulla copertina della rosea. "Samir rinvia la staffetta. Il portiere dell'Ajax ha detto sì: arriverà a zero, ma in estate", si legge. E ancora: "Nerazzurri tra la porta girevole e le lamentele di Sanchez pronto all'addio".