La prima pagina della Rosea

La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 27 novembre in prima pagina dà spazio alla trasferta che la truppa di Inzaghi dovrà affrontare stasera al Penzo: "Inter, idea turnover: a Venezia per il -1". Poi l'intervista rilasciata da Recoba: "Il mio derby".