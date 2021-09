La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la propria edizione odierna: “Juve, porta in faccia. Napoli primo, Signora a picco”. In taglio basso spazio a Inter e Milan: “Inter e Milan mostrano i muscoli: missione punteggio pieno per le milanesi, Lazio e Roma.