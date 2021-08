La prima pagina della rosea

"Inter-Dzeko, ora è fatta. Oggi a Milano per le visite". La Gazzetta dello Sport dedica la parte alta della prima pagina all'arrivo a Milano del calciatore bosniaco. "Roma in pressing su Abraham e Mou dà l'ok per liberare Edin. Inzaghi ha il sostituto di Lukaku ma è in attesa di un'altra punta. Assalto a Dumfries per la fascia"