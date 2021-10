La prima pagina della Rosea

La prima pagina della Gazzetta dello Sport pone il suo focus sull'Inter che fa capolino in apertura nel titolone al centro dell'edizione di sabato 9 ottobre: "Due regali per il bis". Festival dello sport, sentite Marotta: "A gennaio possono arrivare due acquisti per Inzaghi". La concentrazione della Rosea sui papabili nomi: "Jovic e Nandez rinforzi da scudetto, nel mirino c'è anche Lacazette".