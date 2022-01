Prima GdS – Inter, affare doppio: spinge su Villar e per Digne la carta Vecino

La prima pagina dell'edizione di lunedì 3 gennaio

Mauro Icardi e il suo possibile approdo alla Juventus campeggiano sulla prima pagina dell'edizione della Gazzetta dello Sport di lunedì 3 gennaio, dove c'è spazio anche per le trattative di mercato dell'Inter: "Affare doppio: spinge su Villar e per Digne la carta Vecino". All'interno del quotidiano anche un'intervista a Fabio Capello che consiglia le rivali dell'Inter nella corsa per lo Scudetto: "Inzaghi favorito, fermatelo così".