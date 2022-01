Prima GdS – In campo Zhang, la carica del presidente

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “In campo Zhang”. E ancora: “Inter-Lazio, la carica del presidente. A cena con Inzaghi: ‘Bravo, è la strada giusta per vincere’. Stasera a San Siro”. In taglio alto spazio alle limitazioni per gli stadi: “Stadi per 5000. C’è il segnale del calcio: ridotti gli spettatori. Ma i contagi sono esplosi quando la Serie A era ferma”.