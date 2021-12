La prima pagina della Rosea

La Gazzetta dello Sport in edicola giovedì 30 dicembre dà spazio ovviamente alla capolista Inter in apertura: "Il ritorno di Zhang. E l'Inter scatta. Il presidente a Milano dopo l'Epifania. Sul tavolo il contratto di Inzaghi fino al 2024 e i rinnovi di Marotta e Ausilio. Blindato Brozovic. Via libera ai colpi per presente e futuro: sì a Digne, Ginter e Scamacca. E spunta Djuricic".