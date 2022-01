Prima GdS – Il Covid sconvolge la A. Inzaghi e Gasp i più penalizzati

La prima pagina della Rosea

Si gioca, non si gioca. Del doman non v'è certezza. Anzi, dell'oggi, a dir la verità. E La Gazzetta dello Sport si presenta in edicola il giorno dell'Epifania con un titolo in apertura che ritrae perfettamente la realtà fattuale: "Scudetto a ostacoli". Nel sommario in alto: "Il Covid sconvolge la A, saltano Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese". Dunque due analisi sui possibili recuperi: "Calendario caos. Inzaghi e Gasp sono i più penalizzati". Poi ecco la decisione del Consiglio di Lega, che ha tirato dritto non rinviando alcun incontro, aprendo così la strada al triste scenario dei 3-0 a tavolino: "Nuovo protocollo, sì ai Primavera e ricorsi anti Asl".