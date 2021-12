Prima GdS – Ibra segna, l’Inter sogna

La prima pagina della Rosea in edicola domenica 12 dicembre

Operazione sorpasso: dirige Inzaghi. Lo vuole a tutti i costi l'Inter, dopo averlo posizionato nel mirino nell'istante immediatamente successivo al triplice fischio dell'anticipo della Dacia Arena che ha visto il Milan rallentare il cammino con un pari. Ne parlano tutti e tre i giornali sportivi in edicola la mattina di domenica 12 dicembre e non poteva ovviamente sottrarsi La Gazzetta dello Sport: "Ibra segna, l'Inter sogna. I nerazzurri, con Lautaro e Sanchez, sono primi da soli se oggi battono il Cagliari. E anche il Napoli e l'Atalanta sono in agguato".