“Giroud, il derby sei tu". Si apre così l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Il Milan rimonta l’Inter: è a -1. I nerazzurri si buttano via, il francese fa una doppietta in tre minuti. Oggi anche il Napoli può rifarsi sotto”.