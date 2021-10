La prima pagina della Rosea

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domenica 24 ottobre si concentra inevitabilmente sul Derby d'Italia: "Fuori la verità, nerazzurri per dare il colpo del k.o. ai rivali, bianconeri per l'aggancio. San Siro come ai bei tempi: quasi 57 mila spettatori, incasso di 5 milioni".