Prima GdS – Fateli Azzurri. L’Italia sfida l’Inghilterra per il trono europeo

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani.

Spazio alla domenica tutta azzurra sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola domani. "Fateli azzurri. L'Italia sfida l'Inghilterra per il trono europeo. Nel tempio del calcio c'è il sogno del Paese. Assolto Mancini: 'Dobbiamo avere il coraggio di divertirci'. La lettera della Regina a Southgate". In taglio basso spazio a Matteo Berrettini e alla finale di Wimbledon contro Djokovic: "Berrettini provaci. Puoi batterlo così".