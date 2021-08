Prima GdS – Dzeko-Inter. Lukaku vola a Londra, Roma su Abraham

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così l’edizione in edicola domani: “Dzeko-Inter. Lukaku vola a Londra, Roma su Abraham. E per il bosniaco è pronto il via libera. Florenzi-Milan, il campione d’Europa ha detto sì al Diavolo. Pioli lo aspetta, si tratta il prestito”. Spazio anche alle parole di Leonardo Bonucci: “Vogliamo riportare a casa lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Champions: Ronaldo resta e ci aiuterà a farlo”.