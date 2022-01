Prima GdS – Dybala, gol senza Joya. Marotta in agguato

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la propria edizione in edicola domani: “Dybala, gol senza Joya. La Juve batte l’Udinese ma esplode il caso. Segna, non esulta e guarda gelido Nedved e Arrivabene in tribuna. Marotta è in agguato”. Spazio anche all’Inter: “Atalanta-Inter, Scudetto a prova di gol. Attacchi super, difese che spingono. Sarà una battaglia a tutto campo. Se Inzaghi batte anche Gasp si apre la strada per il titolo”.