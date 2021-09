La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

“Sprechi da record”. Apre così La Gazzetta dello Sport in edicola domani, in riferimento allo 0-0 degli azzurri contro la Svizzera. “Blitz anti Covid, sorpresa Brasile-Argentina”, si legge ancora. In taglio basso spazio all’Inter. “Dumfries pronto, Inter col turbo”.