Prima GdS – Derby, che rumba! Pari spettacolo, il Milan resta in vetta

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

“Derby, che rumba!”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Pari spettacolo a San Siro, il Milan resta in vetta. Due rigori per l’Inter (Calha segna, Lautaro no). Un palo rossonero e un finale da brividi. Pioli: ‘Il bicchiere è mezzo pieno’. Inzaghi rimane a -7: ‘Meritavamo di più’”.