Prima GdS – Contatto tra Inter e Insigne per bloccare il “Tiraggiro”

La prima pagina della Rosea

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola giovedì 21 ottobre si concentra, in taglio basso, sulla possibile operazione di mercato che coinvolge i nerazzurri in ottica sessione di gennaio: "Contatto tra Inter e Insigne per bloccare il tiraggiro, l'agente in sede, il rinnovo col Napoli non arriva". A sinistra si volge la concentrazione all'appuntamento di domenica: "Operazione derby d'Italia. E Inzaghi prepara sorprese. Parte la volata per la sfida di domenica alla Signora", scrive la Rosea.