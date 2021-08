Prima pagina Gazzetta dello Sport

Lukaku al Chelsea è la "clamorosa" notizia del momento come evidenzia la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna titolata: "Lukaku: 'Vado via'. Ha avvertito del Chelsea tecnico e dirigenti. Rilancio in arrivo, sì di Zhang a 120-130, Marotta e Inzaghi contrari: Inter spaccata".