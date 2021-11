Prima GdS – Che occasione. L’Inter per il -4, il Napoli per l’allungo

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport in edicola domani ha aperto così la sua prima pagina: “Che occasione. L’Inter per il -4, il Napoli per l’allungo. A San Siro tira aria da Scudetto”. A centro pagina spazio al Milan: “Milan violato, la papera di Tatarusanu lancia la Fiorentina trascinata da Vlahovic. Ibra non basta”.