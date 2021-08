Prima CdS – Vlahovic, è addio. Insigne sul filo, Napoli soffre

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

“CR7 si offre al City. Vlahovic, è addio”. Questi i titoli principali del Corriere dello Sport in edicola domani. “Salita a 70 milioni l’offerta dell’Atletico Madrid per Dusan: Commisso in arrivo a Firenze. Insigne sul filo, Napoli soffre”, scrive il quotidiano su un altro attaccante che piace molto all’Inter.