Prima CdS – Via al derby che decide chi corre per lo scudetto

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

In taglio alto il Corriere dello Sport si concentra sulla stracittadina: "Via al derby che decide chi corre per lo scudetto", scrive il quotidiano con sede a Roma, aggiungendo inoltre che Pioli punta su Ibra: "Stiamo bene, ma i favoriti sono loro". Inzaghi rilancia Calhanoglu: "Fondamentale non perdere".