Prima CdS – Sollievo Lautaro: Inzaghi respira

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

Si torna in campo dopo la sosta, è inevitabile concentrarsi del big match di domenica tra Inter e Napoli. Il Corriere dello Sport in edicola giovedì 18 novembre dedica pazio alla squadra nerazzurra: "Sollievo Lautaro, Inzaghi respira, Inter-Napoli tra recuperi e polemiche". Poi lo spazio ai partenopei, con le dichiarazioni del centravanti messicano, Lozano shock: "Voglio una big". In taglio laterale l'analisi a forma d'inchiesta sui giocatori coinvolti nelle Nazionali: "Il pezzo pagato dai club: 22 infortunati".