Quasi un'immagine ciclistica, come una fuga che s'appresta a prendere la sua consistenza: "Simone se ne va!", titola il Corriere dello Sport in edicola sabato 18 dicembre. "Nerazzurri a +4 sul Milan. L'Inter travolge 5-0 la Salernitana, Inzaghi: "In testa per restarci".