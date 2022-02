Prima CdS – Scossa Inzaghi, per il riscatto Mou e la Roma con Zaniolo

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così il quotidiano in edicola domani: “Juve nuova forza. Con Vlahovic e Zakaria Allegri ritrova squadra e zona Champions. Osi-Petagna, il Napoli a -1 dall’Inter: sabato lo scontro diretto”. Spazio anche all’Inter: “Scossa Inzaghi, per il riscatto Mou e la Roma con Zaniolo. L’Inter cerca i gol di Lautaro, il portoghese vuole puntare ancora su Nicolò (che sarà squalificato in campionato”.