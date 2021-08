Prima CdS – Roma decide Abraham. Inter bloccata, ma Dzeko è definito

Il mercato delle punte sul Corsport

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina nella parte alta con il mercato delle punte. "Roma decide Abraham" è il titolo. "Mourinho aspetta ancora l'attaccante per liberare Dzeko: Inzaghi in ansia. Fatto l'accordo con il Chelsea che non vuole cederlo all'Arsenal: stasera il giocatore impegnato nella Supercoppa Europea. L'Inter bloccata, ma l'arrivo di Edin è definito", si legge.