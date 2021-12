Prima CdS – Questo è Mou. Milan-Napoli decide l’anti-Inter

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport in edicola domani apre così la prima pagina: “Questo è Mou”, si legge con riferimento alla partita di Bergamo: “La Roma incanta a Bergamo (4-1): Atalanta ko. La Juve passa a Bologna”. In basso spazio al big match: “Milan-Napoli decide l’anti-Inter. Ultima chiamata per Spalletti”.