Prima CdS – Plusvalenze, blitz all’Inter

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così l'edizione del quotidiano in edicola domani: “Plusvalenze, blitz all’Inter”. E ancora: “Dopo la Juve, indagine per falso in bilancio. La finanza anche in Lega. Da Radu a Pinamonti fino a Zaniolo, i contratti 2017/19 nel mirino. L’ipotesi: conti alternati per il Fair Play Finanziario. La società: tutto ok”.