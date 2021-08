Prima pagina Corriere dello Sport, 19 agosto 2021

"Simbolo dell’Inter" scrive il Corriere dello Sport sulla prima pagina di oggi, 19 agosto 2021, in riferimento all'"incontro quasi decisivo" tra l'agente del Toro e la dirigenza nerazzurra. "Per Lautaro c’è il rinnovo: firmerà per sei milioni netti a stagione".