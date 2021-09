Prima CdS – Paperissima Juve. Viola, blitz a Bergamo

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport in edicola domani apre con il titolo: “Paperissima Juve. I clamorosi errori di Szczesny e Kean la spingono a -8 dalla vetta. Spalletti, lite con Allegri: ‘Vinco una volta e mi fa pure la morale’”. In taglio basso spazio alle altre gare: “Viola, blitz a Bergamo. E oggi Ciro sfida Ibra. Milan-Lazio nel segno degli attaccanti, Inter con la Samp. Roma-Sassuolo, Mou (a quota mille) per restare in testa”.