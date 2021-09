Prima CdS – Orsato ritrova l’Inter per dimenticare Pjanic

La designazione per Samp-Inter di Rocchi trova spazio sulla copertina odierna del quotidiano romano

"Dopo tre anni e mezzo, Orsato ritrova l'Inter per dimenticare Pjanic". Questo uno dei titoli che si possono leggere sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 9 settembre 2021, in riferimento all'arbitro designato da Gianluca Rocchi per Samp-Inter.