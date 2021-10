Prima CdS – Nessuno come l’Inter

La prima pagina del quotidiano romano

Il Corriere dello Sport apre l'edizione di sabato 2 ottobre 2021 concentrandosi, nel titolone che fa capolino, sulla Juventus: "Allegri, prove di remuntada". Di spalla lo spazio è per i nerazzurri: "Nessuno come l'Inter, Inzaghi difende la coppia Dzeko-Lautaro: "Sono loro l'attacco migliore della A". In taglio basso la protesta di Massimo Mauro: "I calciatori? Tutti no Var, eppure tacciono, i club avranno imposto il silenzio. L'arbitro? Finito".