Prima CdS – Mou dopo l’Inter attacca la squadra: “Non avete le palle dei grandi”

La prima pagina del quotidiano romano

All'interno della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 10 febbraio in taglio alto tiene banco l'analisi del direttore Zazzaroni in casa giallorossa: "Nello spogliatoio di Inter-Roma si è consumato il processo ai giocatori, Mourinho ha detto loro: "Andate in C se non reggete certe pressioni". Un attacco senza precedenti, quello del tecnico alla squadra.