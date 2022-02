Prima CdS – Moratti: “Mou vincerà anche a Roma, ma stasera tifo Inter”

"So già che mi emozionerò nel vederlo a San Siro, siamo rimasti molto legati", si legge sulla copertina del quotidiano romano

Non poteva che essere Massimo Moratti a introdurre Inter-Roma, la sfida che vedrà il ritorno di José Mourinho a San Siro da avversario. "Mou vincerà anche a Roma. Stasera tifo Inter, ma José è un valore aggiunto", si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 8 febbraio 2022, in un'anticipazione dell'intervista all'ex patron nerazzurro. "So già che mi emozionerò nel vederlo a San Siro, siamo rimasti molto legati - le altre dichiarazioni di MM -. Inzaghi sta andando meglio di Conte, al portoghese va dato soltanto un po' di tempo".