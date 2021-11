Prima CdS – Milan fatto Viola, Inter-Napoli vale doppio

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

"Milan fatto viola". Apre così il Corriere dello Sport, in riferimento alla sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina per 4-3. Di spalla spazio alla vittoria della Juventus contro la Lazio: "Svolta Juve con due rigori di Bonucci. L'ira di Sarri". In basso spazio anche a Inter-Napoli: "Vale doppio: Inzaghi vuole il -4, Spalletti cerca l'allungo. Lautaro-Insigne caccia ai gol".