Prima pagina Corriere dello Sport

È già tempo di mercato, e a qualche giorno dal fischio d’inizio dei trasferimenti di gennaio il Corriere dello Sport titola: “È un mercato da scudetto” e sulle idee nerazzurre spiega: “Marotta sonda Frattesi, Scamacca e Raspadori”. Qualcosa da dire sulla Beneamata anche per Gianfranco Zola che, in esclusiva al quotidiano romano dice: “Inzaghi sfrutta il lavoro di Conte. Bravo Simone, la sua Inter ha qualcosa in più”.