Prima CdS – L’Italia migliore: festa grande dopo il trionfo agli Europei

Il quotidiano romano apre la sua edizione celebrando gli eroi di Wembley

Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina di oggi, martedì 13 luglio 2021, al ritorno in patria degli eroi di Wembley, la Nazionale italiana capace di vincere l'Europeo battendo l'Inghilterra a casa sua. "L'Italia migliore", il titolo che campeggia sulla copertina del quotidiano romano. "Festa grande per il ritorno degli azzurri dopo il trionfo agli Europei. Il ringraziamento di Mattarella e Draghi: 'Un esempio per tutti'", si legge ancora.