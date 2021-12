La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 23 dicembre apre così: "L'Inter a manetta, per i nerazzurri è la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Ci pensa Dumfries. I campioni d'Italia chiudono il girone d'andata a 46 punti: Pioli resta a 4 punti dalla vetta. Inzaghi vola: "In estate non ci davano favoriti".