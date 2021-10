Prima CdS – Lazio-Inter è specialissima, come un derby

La prima pagina del quotidiano con sede a Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 16 ottobre dedica tantissimo spazio, in apertura, alla sfida tra Lazio e Inter: "Il ritorno di Inzaghi, la rabbia di Sarri, Ciro contro Dzeko, Lazio-Inter è specialissima". Si entra nel dettaglio: "All'Olimpico (ore 18) Mau chiede una reazione da uomini e contesta il calendario. Simone conta di schierare Lautaro, ancora in gol con l'Argentina: "Per me non sarà mai una partita qualsiasi".