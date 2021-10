Prima CdS – Lazio-Inter con Lautaro titolare nella notte, incognita Immobile

La prima pagina del quotidiano con sede centrale a Roma

Il Corriere dello Sport in edicola giovedì 14 ottobre apre concentrandosi sul rientro dei giocatori dalle rispettive Nazionali: "Stanchi o rotti, si gioca. Lazio-Inter con Lautaro titolare di notte e l'incognita Immobile". In taglio laterale, a proposito del calendario fitto, l'intervista esclusiva a Marcello Lippi esplica l'argomento: "Calendari ingestibili per i club, tour de force non sostenibili, una follia il Mondiale ogni due anni", dichiara il tecnico Campione del Mondo 2006.