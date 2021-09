Prima CdS – Lautaro-Correa per battere Sinisa

La prima pagina del quotidiano nazionale di Roma

L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata a Juventus-Milan: "La resa dei conti" è il titolo del quotidiano. "La super sfida dell'Allianz diventa decisiva per il rilancio di Allegri". In taglio basso si parla di Inter-Bologna: "Lautaro-Correa per battere Sinisa - si legge -, Inzaghi punta sugli argentini. Mihajlovic: Possiamo vincere."