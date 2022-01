Prima CdS – La Befana è milanista. Inzaghi domenica sfida la ‘sua’ Lazio

La prima pagina dell'edizione di venerdì 7 gennaio

Dedicato alla vittoria del Milan contro la Roma, che permette ai rossoneri di portarsi a meno uno dall'Inter che non ha giocato la gara contro il Bologna, il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 7 gennaio: "La Befana è milanista. Pioli batte la Roma, Mourinho non ci sta: Chiffi e Var inadeguati. Inzaghi domenica sfiderà la 'sua' Lazio, fermata dall'Empoli. A Bologna non si è giocato: allenamento per i nerazzurri".