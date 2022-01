Prima CdS – Juve senza Joya. Inter, esame Scudetto a casa Gasp

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre così la sua edizione in edicola domani: “Juve senza Joya. La Juve aggancia il quarto posto ma l’Atalanta ha due gare in meno. Subito in gol con l’Udinese (2-0), Dybala non esulta in polemica sulla dirigenza”. Spazio anche all’Inter: “Inter, esame Scudetto a casa Gasp. Domani il Milan contro lo Spezia”.