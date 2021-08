Prima CdS – Juve, fumata nera

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

“Juve, fumata nera”. Si apre così l’edizione odierna del Corriere dello Sport dopo il ko della Juventus in casa contro l’Empoli. “La prima senza Ronaldo si risolve con un allarmante ko in casa (0-1). Storica vittoria dell’Empoli allo Stadium: gol di Mancuso, il numero 7. Soltanto un punto in due partite. Vano assalto con Dybala e Morata. È già arrivato Kean, oggi la firma”.