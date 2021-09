Prima CdS – Juve da salvezza, il Milan aggancia l’Inter

La prima pagina del quotidiano nazionale di Roma

L'edizione di giovedì 23 settembre del Corriere dello Sport apre concentrandosi sul primo successo in campionato della Juve agguantato con le unghie e con i denti in terra ligure contro lo Spezia: "Juve da salvezza - si legge in apertura -, ribaltone di Chiesa e De Ligt. Max: "Vinta una partita di sofferenza". Sotto trova spazio il successo della truppa di Pioli sul Venezia: "Il Milan aggancia l'Inter, il Napoli contro la Samp può tornare in vetta".