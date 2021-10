Prima CdS – Italiano: “Lasciate in pace Vlahovic. Inter favorita per il titolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani

Il Corriere dello Sport apre la propria edizione odierna con un’intervista a Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina chiede di lasciare "in pace" Vlahovic, attaccante che ha rifiutato il rinnovo e che ora piace a mezza Europa: “Dusan darà tutto per la Fiorentina nonostante il mancato rinnovo. Noi siamo partiti bene ma possiamo migliorarci. Inter favorita per il titolo”. Spazio anche agli azzurri: “Riviva l’Italia. Mancini cambia contro il Belgio: Raspadori con Chiesa e Berardi”.