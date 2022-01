Prima CdS – Inzaghi va sul sicuro con Caicedo. E spunta la pista Gosens

Tanto mercato sulla copertina del quotidiano romano del 25 gennaio 2022

Il calciomercato, come prevedibile durante la sosta, monopolizza la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 25 gennaio 2022, che apre con la trattativa calda tra Juve e Fiorentina per Vlahovic. In taglio basso spazio anche alle ultime sulle strategia interiste: "Inzaghi va sul sicuro con Caicedo - si legge -. Inter, il tecnico pronto ad accogliere l'ex laziale. Simone (ieri positivo al Covid) ritroverà l'uomo dei gol nei minuti finali. E spunta una pista che porta a Gosens".